ВСУ нанесли массированный удар по Донецку. Главное

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ВСУ в ночь на 28 сентября ударили по западным районам Донецка

Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

Одна ракета угодила в частный дом, после чего начался пожар.

ВСУ ночью открыли огонь по западным районам Донецка. Местные жители сообщают о многочисленных ударах по жилому сектору.

Одна ракета угодила в частный дом, после чего начался пожар. Дом в итоге так и не смогли потушить, он полностью сгорел.

Сильно досталось жилой многоэтажке — во многих квартирах выбило стекла, перебито газоснабжение, повреждены припаркованные во дворе автомобили. По предварительным данным, для обстрела Донецка националисты использовали снаряды калибра 155 миллиметров.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгородской области опровергли сообщения о заходе в регион украинской ДРГ.

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