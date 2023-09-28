В Белгородской области опровергли сообщения о заходе в регион украинской ДРГ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 94 0

Кроме того, появлялась информация об эвакуации населения. Так ли это? И что происходит сейчас в регионе?

В Белгородской области опровергли сообщения о заходе в регион украинской ДРГ

Фото: Гавриш Алексей/ ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Боевики киевского режима сегодня обстреляли населенные пункты Краснояружского района Белгородской области, но украинская диверсионная группа в регион не заходила. Об этом сообщил Оперштаб субъекта.

«В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения», — говорится в сообщении.

Кроме того, появлялась информация об эвакуации населения. В Оперштбае заверили — в селе Староселье действует режим ЧС, поэтому жителей там нет — они уехали еще в октябре прошлого года. Эвакуация также не проводится в селе Теребрено.

«Все правоохранительные органы и силовые структуры на местах. Просим сохранять спокойствие, при изменении обстановки информация оперативно будет доведена до населения», — добавляется в сообщении.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские неонацисты предприняли безуспешную попытку произвести разведку боем на краснолиманском направлении, однако были разбиты и отброшены.

Тема:
Спецоперация
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