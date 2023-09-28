«Прорвется холодный фронт»: когда закончится бабье лето в Москве

Синоптик Тишковец: бабье лето закончится в Москве с приходом октября
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Радостные новости для любителей дождя и пронизывающих ветров.
Бабье лето в Москве подходит к концу — оно полностью уйдет с наступлением октября. Об этом телеканалу «360» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Эксперт отметил, что теплая температура в столице и области будет держаться еще три дня. Более того, она может достигнуть рекордных показателей.
«Сегодня воздух у нас прогреется до 19-24 градусов. Это норма, близкая к июньским или августовским показателям. Но на пик бабье лето выйдет в пятницу, когда в дневные часы будет 20-25, а это претензия на рекорд 123-летней давности, когда в Москве было 23,3 градуса в 1900 году», — говорит метеоролог.
Синоптик рассказал, что 30 сентября будет солнечным днем, но облаков будет больше, чем обычно. В первой половине дня будет от 19 до 24 градусов, а в субботнюю ночь температура будет в диапазоне 8-13 градусов.
«На этом все, закольцовываем нашу прекрасную пору — бабье лето. Соответственно, с наступлением октября, 1-го числа, к нам прорвется уже холодный фронт североатлантического циклона», — объяснил специалист.
Тишковец отметил, что небосвод затянется облаками, а после полудня пойдут ливневые дожди. Температура в дневные часы понизится — она будет варьироваться от 13 до 18 градусов.
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