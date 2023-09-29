«На лучших условиях»: Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней
Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней
Фото: www.globallookpress.com / Julia Nikhinson - CNP
Ранее кандидат в президенты США уличил страну в уничтожении Украины. Какое решение он видит?
Кандидат в президенты США и племянник 35-го лидера Штатов Роберт Кеннеди-младший заявил, что может разрешить конфликт на Украине за 100 дней. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter — Прим. ред.).
«В течение ста дней на посту президента этой войне будет положен конец», — заявил Кеннеди-младший.
При этом он пообещал, что конфликт будет решен на лучших условиях для каждой из сторон, и исход событий превзойдет все ожидания мирового сообщества.
Такое же обещание уже озвучивал Дональдь Трамп, который претендует на пост президента США в 2024 году. Ранее он заявил, что мог бы закончить конфликт одним телефонным звонком, а также снижением цен на нефть.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кеннеди-младший уличил США в уничтожении Украины при помощи урана.
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