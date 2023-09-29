Ранее кандидат в президенты США уличил страну в уничтожении Украины. Какое решение он видит?

Кандидат в президенты США и племянник 35-го лидера Штатов Роберт Кеннеди-младший заявил, что может разрешить конфликт на Украине за 100 дней. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter — Прим. ред.).

«В течение ста дней на посту президента этой войне будет положен конец», — заявил Кеннеди-младший.

При этом он пообещал, что конфликт будет решен на лучших условиях для каждой из сторон, и исход событий превзойдет все ожидания мирового сообщества.

Такое же обещание уже озвучивал Дональдь Трамп, который претендует на пост президента США в 2024 году. Ранее он заявил, что мог бы закончить конфликт одним телефонным звонком, а также снижением цен на нефть.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кеннеди-младший уличил США в уничтожении Украины при помощи урана.