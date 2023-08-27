Бесчеловечная политика: Кеннеди-младший уличил США в уничтожении Украины при помощи урана
Кеннеди признал, что США уничтожают Украину, поставляя ей снаряды с ураном
Фото: www.globallookpress.com / Aimee Dilger
Кандидат в президенты Штатов пообещал прекратить поставки боеприпасов с ураном Украине. В чем вред таких снарядов?
Соединенные Штаты помогают уничтожать Украину весьма необычным способом. Вашингтон поставляет Киеву снаряды с обеденным ураном, который считается опасным из-за своей токсичности и радиоактивности. Об этом написал в своем аккаунте X (бывший Twitter) кандидат в президенты США и племянник 35-го лидера Штатов Роберт Кеннеди-младший.
«Уничтожить Украину, чтобы спасти ее. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обедненным ураном. Излишне говорить, что как президент я положу конец этой безрассудной и бесчеловечной политике», — написал политик.
Такими словами Кеннеди-младший прокомментировал статью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. В своей работе дипломат написала, что урановые боеприпасы делают Украину непригодным для жизни местом. А также такое оружие может навредить и соседним странам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США признали безвыходную ситуацию для ВСУ на фронте.
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