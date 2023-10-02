«Степень безумства»: Пушков спустил министра обороны Британии с небес на землю

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Алина Крылова
Алина Крылова 12 0

Пушков раскритиковал британского министра за идею отправить войска на Украину

«Степень безумства»: Пушков спустил министра обороны Британии с небес на землю

Фото: Reuters / HANNAH MCKAY

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Тема:
Спецоперация

Инициатива одного из представителя европейской общины должна быть наказуема, считают в России.

Сенатор Алексей Пушков назвал «маньяком» главу Минобороны Британии Гранта Шэппса, заявившего об изучении возможности отправить британских солдат на Украину. Соответствующим мнением чиновник поделился в Telegram-канале в понедельник.

По словам Пушкова, после отставки предыдущих руководителей ведомства, политическая риторика Лондона становится все более нелогичной. Инициатива отправлять своих военных на Украину со стороны королевства и вовсе выглядит абсурдной, подчеркнул он.

«Каждый последующий хуже предыдущего. Вот этот маньяк войны по имени Грант Шэппс, новый министр обороны Британии, хочет отправить британские войска воевать на Украине. Степень безумства в Лондоне нарастает», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Чуть ранее Шэппс высказал мнение о необходимости обучить минимум 50 тысяч украинских террористов. Специально для этого в Киев планировали направить британских военных. Шэппс надеялся, что процесс подготовки успеет завершиться до конца года. Кроме того, в Британии подчеркнули, что поддерживать Украину страна начала задолго до спецоперации по защите Донбасса. 

РФ продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину вооружением и техникой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Британия передала боевикам Зеленского танки с ядовитым асбестом. 

Тема:
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