Смертельный подарок: Британия передала Украине танки с ядовитым асбестом

Грязные бомбы стали очередным опасным снарядом, угрожающим всем участникам конфликта на Украине.

Великобритания могла поставить на Украину две тысячи единиц техники, начиненных ядовитым асбестом. Подобная выходка одной из стран Европы стала внеочередной в попытке помочь ВСУ в конфликте против России.

По данным газеты The Daily Express, две тысячи снарядов могут содержать потенциально опасные материалы из асбеста в своих корпусах. Причем в этот раз речь идет не только о бомбах, но и о танках Challenger 2, боевых машинах пехоты Warrior и бронетранспортерах Bulldog.

«Заражение навсегда»: чем опасно использование ВСУ снарядов с ураном

В министерстве обороны Великобритании свершившийся факт подтвердили, попутно отметив, что высокое содержание асбеста способно спровоцировать ряд тяжелых заболеваний, включая рак. Зараженные могут годами страдать от последствий болезни в случае, если им удастся выжить.

«Не доставайся же ты никому»: чем опасны поставки обедненного урана ВСУ

Таким образом, Великобритания решила пойти по стопам США, которые до этого отправили на Украину снаряды с обедненным ураном. Уже тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления Запада о безопасности применения таких боеприпасов, подчеркнув, что радиоактивная пыль способна унести в могилу несметное количество человек.

Еще чуть ранее на Украине уже применяли неизвестное отравляющее вещество под Угледаром: тогда химикаты сбросили прямо с дрона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия официально предупредила Европу об опасности использования вооружения с обедненным ураном в составе.