«Громкое дело»: российский ученый рассказал об открытии нобелевских лауреатов

Премию получили ученые, работавшие над созданием матричной РНК-вакцины. Какое открытие они сделали?

Нобелевская премия 2023 года в области физиологии и медицины представляет собой прорыв в сфере медицинских технологий. Об этом в беседе с ТАСС заявил старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

По его мнению, это открытие решает очень сложную проблему доставки лекарства внутрь клетки. Раньше внедрять малые молекулы в клетки человека внутримышечно, под кожу или через нос было невозможным.

«Премию дали не за COVID-19 как таковой — это просто „громкое дело“. Но в принципе, доставить лекарство внутрь клетки чрезвычайно тяжело, именно поэтому борьба с вирусными инфекциями такая тяжелая», — объяснил ученый.

Нобелевскую премию в области медицины и физиологии в 2023 году получили работавшие над созданием матричной РНК-вакцины ученые Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсман из США. По словам Михаила Болкова, работать с формой РНК-молекулы Карико начала еще в 2005 году.

Она сделала так, что молекула РНК смогла проникать в клетку и создавать молекулу, на которую не срабатывали рецепторы иммунной системы. А ученый Дрю Вайсман добился стабилизации молекул РНК. На основе этих молекул сейчас создаются вакцины от разных болезней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Нобелевская премия вредит лауреатам.