Российские бойцы уничтожили бронетранспортер «Страйкер» ВСУ дроном «Ланцет»

Седьмая десантно-штурмовая дивизия уничтожила бронетранспортер (БТР) «Страйкер» дроном «Ланцет». Видео уничтожения техники неприятеля появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах с коптера разведки, который, вероятно, и «засек» неприятеля видно, что три машины ВСУ спрятаны в лесополосе. К позиции украинских националистов внезапно подлетает дрон-камиказде «Ланцет» и «впивается в борт БТР.

На других кадрах видно, как боевики ВСУ спешно покидают свои позиции и пытаются скрыться. Западная техника остается догорать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как военнослужащий ВС РФ под обстрелом вытащил на себе раненного украинца.