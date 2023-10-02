Российские бойцы уничтожили бронетранспортер «Страйкер» ВСУ дроном «Ланцет»
Пораженная дроном натовская техника осталась догорать на поле боя.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Седьмая десантно-штурмовая дивизия уничтожила бронетранспортер (БТР) «Страйкер» дроном «Ланцет». Видео уничтожения техники неприятеля появилось в распоряжении 5-tv.ru.
На кадрах с коптера разведки, который, вероятно, и «засек» неприятеля видно, что три машины ВСУ спрятаны в лесополосе. К позиции украинских националистов внезапно подлетает дрон-камиказде «Ланцет» и «впивается в борт БТР.
На других кадрах видно, как боевики ВСУ спешно покидают свои позиции и пытаются скрыться. Западная техника остается догорать.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как военнослужащий ВС РФ под обстрелом вытащил на себе раненного украинца.
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