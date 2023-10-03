Подполковник Марочко: российская армия не берет в плен иностранных наемников ВСУ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 76 0

Солдаты удачи из-за рубежа все менее охотно отправляются воевать на украинской стороне.

Подполковник Марочко: российская армия не берет в плен иностранных наемников ВСУ

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нормам международного законодательства считаются преступниками. Поэтому российские военнослужащие не берут в плен таких бойцов, все они остаются на полях вооруженных столкновений. Об этом в интервью представителям издания URA.RU сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Как отметил военный, даже Женевские конвенции не идентифицируют так называемого солдата удачи как объект международного права.

«Этот человек является преступником, и наши военнослужащие руководствуются этим правилом. Такие лица, которые были обнаружены на поле боя, как правило, в плен не берутся и ликвидируются», — заявил Марочко.

По словам офицера, с начала российской спецоперации число иностранцев, желающих взять в руки оружие и пойти на фронт в составе ВСУ, значительно сократилось. В первые месяцы конфликта, отметил Марочко, военные в разных странах были «одурманены» пропагандой, а потому заключали свои контракты с полной уверенностью, что смогут безнаказанно убивать бойцов РФ.

На деле оказалось иначе. Как заметил подполковник, в условиях вооруженного конфликта наемники осознали, что реальное положение вещей — диаметрально протвоположное. И энтузиазма поубавилось.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе британского наемника, найденного мертвым со связанными руками в водоеме в зоне проведения спецоперации. Как выяснилось, причиной его мучительной смерти стал вовсе не противник.

Тема:
Спецоперация
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