Как российские гаубицы Д-30 уничтожают неприятеля: лучшее видео из зоны СВО
Минобороны РФ показало видео работы экипажей гаубиц Д-30 в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Гаубицы отличаются от других артиллерийских орудий сразу по ряду показателей.
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских расчетов гаубиц Д-30 по позициям ВСУ.
В бою российские военные уничтожили боевую легкобронированную технику ВСУ и замаскированный мобильный миномет на базе пикапа. Помогают военным выявить цели операторы беспилотных летательных аппаратов.
Что отличает гаубицы Д-30 от «собратьев по оружию»? Высокая точность орудия, которая позволяет наносить огневое поражение по одиночным объектам противника, практически с первого выстрела уничтожать обнаруженную вражескую технику и эффективно разбивать укрепления.
Благодаря мобильности, экипажу гаубицы удается проводить противоогневые маневры и оперативно менять огневые позиции.
Также Минобороны продемонстрировало кадры учений в зоне СВО. Военные тренируют свои навыки в различных областях: от запуска дронов до оказания медицинской помощи в экстремальных условиях.
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