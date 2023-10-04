Как российские гаубицы Д-30 уничтожают неприятеля: лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 2 282 0

Минобороны РФ показало видео работы экипажей гаубиц Д-30 в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Гаубицы отличаются от других артиллерийских орудий сразу по ряду показателей.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских расчетов гаубиц Д-30 по позициям ВСУ.

В бою российские военные уничтожили боевую легкобронированную технику ВСУ и замаскированный мобильный миномет на базе пикапа. Помогают военным выявить цели операторы беспилотных летательных аппаратов.

Что отличает гаубицы Д-30 от «собратьев по оружию»? Высокая точность орудия, которая позволяет наносить огневое поражение по одиночным объектам противника, практически с первого выстрела уничтожать обнаруженную вражескую технику и эффективно разбивать укрепления.

Благодаря мобильности, экипажу гаубицы удается проводить противоогневые маневры и оперативно менять огневые позиции.

Также Минобороны продемонстрировало кадры учений в зоне СВО. Военные тренируют свои навыки в различных областях: от запуска дронов до оказания медицинской помощи в экстремальных условиях.

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