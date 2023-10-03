Отопительный сезон в Киеве под угрозой срыва: в чем причина

Местные власти нервничают из-за накалившейся обстановки.

Отопительный сезон в Киеве находится под угрозой срыва. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, у украинского правительства просто не хватает денег, так как финансирования со стороны становится недостаточно. В связи с этим Киевский городской совет направит в правительство обращение о необходимости оплатить задолженность по компенсации разницы в тарифы на тепло- и водоснабжение.

За два года сумма долга перед Киевом накопилась внушительная — почти семь миллиардов гривен (156 миллионов долларов — Прим. ред.). В целом по стране сумма достигла 36 миллиардов гривен (940 миллионов долларов — Прим. ред.).

«Теплопредприятия работают с бешеными убытками, город не может самостоятельно перекрывать такие колоссальные средства», — написал Кличко.

Местные власти нервничают из-за того, что не хватает денег на подачу тепла и газа в дома. С 1 сентября 2023 года предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) отключены от системы, а следовательно, никакого газа не будет.

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