Отопительный сезон в Киеве под угрозой срыва: в чем причина

|
Рита Миронова
Рита Миронова 12 0

Кличко сообщил об угрозе срыва отопительного сезона в Киеве

Отопительный сезон в Киеве под угрозой срыва: в чем причина

Фото: depositphotos / HayDmitriy

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Местные власти нервничают из-за накалившейся обстановки.

Отопительный сезон в Киеве находится под угрозой срыва. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, у украинского правительства просто не хватает денег, так как финансирования со стороны становится недостаточно. В связи с этим Киевский городской совет направит в правительство обращение о необходимости оплатить задолженность по компенсации разницы в тарифы на тепло- и водоснабжение.

За два года сумма долга перед Киевом накопилась внушительная — почти семь миллиардов гривен (156 миллионов долларов — Прим. ред.). В целом по стране сумма достигла 36 миллиардов гривен (940 миллионов долларов — Прим. ред.).

«Теплопредприятия работают с бешеными убытками, город не может самостоятельно перекрывать такие колоссальные средства», — написал Кличко.

Местные власти нервничают из-за того, что не хватает денег на подачу тепла и газа в дома. С 1 сентября 2023 года предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) отключены от системы, а следовательно, никакого газа не будет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему украинцы с ужасом ждут наступления зимы.

Тема:
Спецоперация
3 окт
«Под дулом пистолета»: власти приказали Залужному заткнуться о проблемах ВСУ
3 окт
Возвращенный Турцией на Украину Прокопенко вновь возглавил «Азов»*
3 окт
«Эластичная оборона»: в США сообщили о тактике РФ, срывающей контрнаступление
3 окт
ВС РФ поразили цеха ремонта техники ВСУ в Харькове и Павлодаре
3 окт
«Дрейф Украины»: в США заявили о жестких мерах РФ из-за угрозы расширения НАТО
3 окт
«Страна перестанет существовать»: чем чреват для Украины «удар в спину» от США
3 окт
Ждут команды Байдена: США готовы передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS
3 окт
Будет ли в России вторая волна мобилизации в 2023 году?
3 окт
Шойгу: более 98% раненых участников СВО выписываются с выздоровлением
3 окт
Шойгу: ВС РФ сильно ослабили боевой потенциал армии Украины
+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
99.27
0.79 104.06
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:16
Спецслужбы Грузии: USAID готовит беспорядки и переворот в стране
19:07
Отопительный сезон в Киеве под угрозой срыва: в чем причина
19:00
Пашинян VS Римский статут и хваленая «Нобелевка»: самые важные события дня
18:56
От мифов до наших дней: как появились вампиры и существуют ли они в реальной жизни
18:44
Детский напиток, опасный для организма: раскрыты вред и польза какао
18:36
«Мир уже видел „справедливость“ суда в Гааге»: что для РФ означает Римский статут МУС

Сейчас читают

"Судьба будет искушать": почему еще один ребенок не сделает брак Тарасова крепче
В Татарстане появится аллея имени Владимира Жириновского
Евротрейдеры накачали Украину газом
Сколько осталось до Нового года — 2024: онлайн счетчик

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России