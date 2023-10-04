Украину хотят включить в Евросоюз, но придется подождать

Кажется, что Киев как никогда близок к своей заветной мечте, но перспективы этого остаются невероятно туманными.

Американская газета Politico разразилась сенсационной новостью: Брюссель к декабрю объявит о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Трое высокопоставленных дипломатов сообщили изданию, что политическое давление вокруг этого решения будет настолько сильным, что отдельные государства-члены ЕС просто не смогут ему сопротивляться.

Как страну, на территории которой идут боевые действия, а уровень коррупции зашкаливает, собрались принимать в европейскую семью — пока неясно.

Вот и глава Евросовета Шарль Мишель в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что если это и произойдет, то не раньше 2030 года.

Нет единства по этому вопросу и внутри самого объединения. В частности, венгерский лидер Виктор Орбан отмечал, что он «не чувствует непреодолимого желания, чтобы венгерский парламент проголосовал за членство Украины в Европейском союзе».

Сейчас на вступление в ЕС помимо Киева претендуют еще семь государств. Турция, в частности, ждет одобрения своей заявки вот уже почти 25 лет.