ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей ВСУ
Между тем за сутки киевский режим понес существенные потери, как в живой силе, так и военной технике.
Фото: © РИА Новости / Александр Поляков
Российские войска за сутки уничтожили украинских боевиков и военную технику в зоне СВО в 114-ти районах. Об очередных потерях киевского режима сообщили в ходе брифинга в Минобороны РФ.
Вместе с тем оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска, артиллерия ВС России в районе села Кринички Николаевской области ликвидировали радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 ВСУ.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал о ликвидации украинского МиГ-29 в Днепропетровской области.
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