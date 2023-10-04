Ливень с ураганом обрушился на Москву, закрыты парки

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Евгения Романова
Евгения Романова 9 0

Москвичей призвали не выходить на улицу из-за урагана

Ливень с ураганом обрушился на Москву, закрыты парки

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Тема:
Погода

Сильные порывы ветра ожидаются в столице до конца дня.

В Москве сегодня, 4 октября, бушует непогода. Порывы ветра достигают в столице 20 метров в секунду, поэтому местным жителям следует проявить бдительность. Об этом сообщает в Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства.

«По данным синоптиков, местами порывы ветра сейчас достигают 20 метров в секунду. Фиксируются случаи повреждения конструкций и деревьев», — говорится в сообщении.

В этой связи москвичам не следует находиться на улице, но если все-таки есть в этом необходимость, то не нужно укрываться под деревьями и парковать возле них авто. Плохая погода сохранится в столице до конца суток, а наиболее сильные порывы ветра будут до 18:00.

Из-за неблагоприятных погодных условий Центральный парк культуры и отдыха имени Горького временно закрылся, о чем руководство сообщило в Telegram-канале. Сейчас не работает и колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, пишет ТАСС. По данным синоптиков, 4 октября ожидаются в Москве сильный ветер, дождь, местами гроза.

«Тепло заключительное»: порадует ли еще москвичей погода в ближайшие дни?

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москву и область придут настоящие заморозки уже на этой неделе. Температура воздуха снизится до одного-двух градусов.

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