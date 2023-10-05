«Задачи только так идут»: как работает артиллерия на запорожском направлении

Российские военнослужащие нанесли артиллерийские удары по позициям ВСУ на запорожском направлении. Артиллеристы уничтожили несколько вражеских позиций в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Сейчас этот участок считается одним из самых горячих. С предовой — репортаж корреспондента «Известий» Даниила Левина.

«То, что еще хоть как-то можно было назвать дорогой, осталось далеко позади. Здесь уже самые что ни на есть проселочные пути по полям. Едем в бронированном КамАЗе, потому что очень часто противник отрабатывает здесь кассетами», — отмечает Левин.

Запорожское направление. Один из самых горячих участков фронта в районе поселков Работино и Вербовое. ВСУ ведет постоянный обстрел несколькими видами артиллерии, не жалеет технику и отправляет на убой личный состав.

«Обстановка в последнее время очень напряженная. Работы очень много. Задачи только так идут, мы стараемся выполнять по максимуму», — отмечает заряжающий расчета гаубицы с позывным «Сулак».

Расчет гаубицы быстро переходит от слов к делу. Поступает команда: «Зарядить орудие». Все готово к стрельбе!

Огонь артиллерии корректируют с беспилотника. После первого выстрела поднимаются клубы пыли. ВСУ, побросав позиции, пытаются убежать. В этот момент расчет уже заряжает очередной снаряд!

Здесь, на Запорожском фронте, важную роль играют операторы БПЛА, сбрасывающих боеприпасы. Вот разведчики тридцать четвертой горной бригады выжидают удачный момент, когда два украинских солдата окажутся на пустыре между деревьями… А на этих кадрах наши военнослужащие обнаруживают новую позицию противника.

«Стоит накрытый замаскированный… Пулемет! Пулеметная точка, пулемет нехилый. Шмотки стоят, видно, что они тут обитают!» — переговариваются наводчики.

Уже через несколько минут другой коптер сбрасывает прямо туда гранатометный снаряд. Следующая цель — спрятавшийся в окопе противник.

Чтобы сохранить себе жизнь, многие украинские военнослужащие сдаются в плен. Этот гранатометчик рассказывает, как подразделение бросили на неподготовленные позиции — выживали в чистом поле под артобстрелом.

«Мы вышли на связь своему командиру. Он сказал, чтобы мы не волновались, что можем сидеть, а за нами будет смотреть „птичка“», — рассказал военнопленный Иван Иванчишин.

Попал на передовую украинец по мобилизации.

«До этого на свободе… Ой, в цивильной жизни я работал на кирпичном заводе — заместитель директора по производству», — рассказал пленный.

ВСУ не оставляют попыток, чтобы захватить Вербовое. Пока, понятное дело, безуспешно! Населенный пункт находится в низине. Противник, не щадя сил, пытается взять ближайшие высоты… Наша армия успешно сдерживает натиск!