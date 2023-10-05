В США признали две главные ошибки Байдена в украинском конфликте

Генерал США Ходжес: Байден допустил две ошибки на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Gehad Hamdy
Какие важные вещи не предусмотрел Белый дом? Как это могло бы отразиться на кризисе в Незалежной?
Американский лидер Джо Байден допустил две ошибки в украинском конфликте. Об этом заявил экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью изданию Rzeczpospolita.
«Я думаю, что если бы он сказал, что нашей целью является победа Украины, американцы с большей бы готовностью поддержали дальнейшую поддержку Киева», — считает он.
Из этой же проблемы вытекает и вторая. Дело в том, что из-за отсутствия цели Соединенным Штатам очень сложно проводить логичную политику в отношении Украины. Кроме того, по мнению Ходжеса, Байден боится ядерной угрозы со стороны Москвы.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что США передадут Украине оружие, захваченное у Ирана на пути в Йемен.
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