Тысячи единиц: США передадут Киеву перехваченное иранское оружие
СNN: США передадут Украине оружие, захваченное у Ирана на пути в Йемен
Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Stephani Barge
ООН требует, чтобы захваченные боеприпасы были ликвидированы.
США намерены поставить Украине тысячи единиц захваченного по пути в Йемен иранского оружия и боеприпасов. Таким образом Вашингтон хочет восполнить нехватку ресурсов ВСУ, которую он самостоятельно закрыть не способен.
CNN сообщает, что Штаты объявят о своей новой поставке уже на этой неделе. Пока остается неясным, какими правовыми аспектами будет руководствоваться Белый дом при передаче вооружения.
ООН, в свою очередь, требует избавиться от захваченного оружия, пока администрация президента Джо Байдена выдумывает, как организовать новую поставку ВСУ законным способом.
Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Запад не может поставить ВСУ такое оружие, которое повлияет на расстановку сил. В Кремле уверяют, что все иностранные поставки продолжат «гореть» в зоне конфликта.
Ранее 5-tv.ru писал, что в НАТО фразой о «дне бочки» оценили запасы боеприпасов для Украины.
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