Пятый канал продолжает акцию «День добрых дел» для семилетнего Саши c Сахалина
Мальчик страдает от двустороннего гидронефроза. Это врожденная патология почек.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказали историю семилетнего Саши.
Мальчик страдает от двустороннего гидронефроза. Это врожденная патология почек. Победить недуг можно с помощью операции и последующей терапии. На это требуется три миллиона 786 тысяч 804 рубля.
Благодаря вам — зрителям Пятого канала — уже удалось собрать большую часть этой суммы: два миллиона 932 тысячи 240 рублей. Чтобы провести операцию Саше, необходимо собрать еще 854 тысячи 564 рубля.
И вы можете помочь. Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования — она может быть любой — на короткий номер 4640. Большое вам спасибо.
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