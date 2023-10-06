«Тревожный сигнал»: европейские неонацисты проведут масштабную встречу в Венгрии

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 544 0

Политолог Михайлов: неонацисты съедутся в Венгрию для сбора денег боевикам ВСУ

«Тревожный сигнал»: европейские неонацисты проведут масштабную встречу в Венгрии

Фото: www.globallookpress.com / Walter Bibikow

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Тема:
Спецоперация

О чем радикалы со всей Европы собираются договариваться?

Неонацисты Европы планируют провести встречу в венгерском городе Шопроне. По мнению специалиста по межнациональным конфликтам Евгения Михайлова, там радикалы хотят собрать деньги для Украины.

Тревожный сигнал

Встреча европейских неонацистов будет проходить в Венгрии на протяжении трех дней, начиная с 6 октября. По мнению Евгения Михайлова, то, что подобное мероприятие в принципе стало возможным — это тревожный сигнал для всего мира. Политолог надеется, что хотя бы руководство страны в лице премьер-министра страны не будет игнорировать столь вопиющий случай.

«На мой взгляд, сборище нацистов в венгерском городе Шопроне — на родине адвоката Гитлера, конечно, должно обратить на себя внимание, в том числе и венгерского премьера Орбана, который понимает, что у него произойдет», — рассказал эксперт в беседе с телеканалом «360».

Для побратимов с Украины

Евгений Михайлов подчеркнул, что основной целью встречи неонацистов в Венгрии является сбор денег для ВСУ. Ведь у них и украинских боевиков достаточно много общего.

«И вот нацистские движения со всего мира пытаются хоть как-то поддержать Украину, потому что они прекрасно понимают, что если рухнет Украина, то рано или поздно начнется ярая борьба с нацизмом, и им всем мало не покажется», — убежден политолог.

Первый и последний раз?

При этом Михайлов уверен, что руководство Венгрии сделает выводы и больше не будет допускать на территории своей страны подобные позорные мероприятия. Соответствующая реакция должна появиться в ближайшее время, возможно, еще во время встречи европейских неонацистов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленскому придется сдать позиции в украинском конфликте.

Тема:
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