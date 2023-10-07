Серьезнейшая пощечина: к чему приведет вооруженный конфликт ХАМАС и Израиля

По информации источников, вооруженные силы Израиля несут серьезные потери из-за внезапной атаки боевиков. Под некоторыми чиновниками зашатался стул.

Радикалы в секторе Газа выпустили более двух тысяч ракет по территории Израиля с утра субботы. По предварительной информации, оборонная граница Израиля несет серьезные потери, в то время как боевики продолжают свое наступление.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru политолог Александр Каргин подсветил, чем закончится вооруженное столкновение непримиримых противников, усугубившее положение на восточном направлении. По его словам, один лишь факт того, что ХАМАС удалось переломить ход боя в свою сторону уже вызывает немало вопросов, ведь до недавнего момента считалось, что у террористов нет достаточной военной силы, чтобы на равных конкурировать с армией Израиля.

Если ситуация и дальше будет разворачиваться по сценарию боевиков, велик риск, что в Израиле последуют массовые отставки. ХАМАС выбрал оптимальное для себя время, чтобы устроить переполох.

«Израиль несет очень серьезные потери. Сообщается о порядке сотни раненых и погибших израильтян, захвачена израильская бронетехника. Конечно же, это огромный провал службы безопасности. И в этом смысле последствия для правительства, несомненно, будут. Они будут уже после того, как война закончится. Скорее всего, будет создана комиссия по расследованию того, как и почему Израиль пропустил это нападение. Символичен еще и тот факт, что все это произошло в годовщину десятилетия с момента начала войны Судного дня. Тогда Израиль тоже пропустил нападение, и это чуть не привело к краху государства», — прояснил ситуацию он.

Об окончании разворачивающихся событий говорить пока рано, подчеркивает Каргин. Во многом это будет зависеть от того, под чьим влиянием началась очередная волна конфликта. Если в столкновении замешаны силы Ирана, то велика вероятность ближневосточной войны, акцентировал внимание он.

«Если ХАМАС действует сам по себе, то, несомненно, будет предпринята ограниченная военная операция Израиля. Высока вероятность, что разворачиваться она будет на земле. Но сейчас, когда уже началось наземное вторжение со стороны ХАМАСа, то я вполне допускаю, что Израиль ответит тем же, хотя обычно воюет, используя авиацию», — прояснил Каргин.

Все происходящее на границах Израиля политолог окрестил как серьезнейшую пощечину, которая точно не пройдет бесследно ни для одной из сторон. Нападение боевиков ставит под угрозу и достижение целей в переговорах Израиля с Саудовской Аравией, что также является одной из целей ХАМАС.

«Людские потери будут неизбежно и большие с обеих сторон. Касаемо мирового сообщества: скорее всего, будут призывы к тому, чтобы все это остановилось, и чтобы стороны помирились, но я не жду, что это произойдет в ближайшие несколько дней. Израилю нанесена серьезнейшая пощечина. Они это просто так не оставят. ХАМАС, в свою очередь, могут предпринимать попытки захватить лидерство в палестинском мире, попутно рассчитывая сорвать мирные переговоры Израиля и Саудовской Аравии», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль объявил о сборе резервистов на фоне атаки со стороны сектора Газа.