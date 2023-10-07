Опубликованы кадры удара армии Израиля по высотке в секторе Газа

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 441 0

Израильская армия нанесла удар по местоположению военных структур ХАМАС.

Фото, видео: Reuters / ITAI RON; 5-tv.ru

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Вооруженные силы Израиля нанесли удар по военным структурам ХАМАС, которые расположены в многоэтажных домах в секторе Газа. В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры.

ХАМАС решили ответить на удар по башне — выпустить 150 ракет по Тель-Авиву. Об этом ХАМАС сообщили в своем Telegram-канале.

Стало известно, что израильская армия перебросила силы на границу с сектором Газа. Военные примут участие в операции против ХАМАС. До этого палестинское движение атаковало населенные пункты Израиля.

Атака на страну началась утром 7 октября. Израиль подвергся массовому ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В некоторых регионах Израиля объявили воздушную тревогу. А палестинская группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за обстрелы.

Вооруженные силы Израиля заявили, что готовы давать отпор и находятся в состоянии полной боевой готовности. Министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Позже появилась информация о том, что Израиль начинает контртеррористическую операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры обстановки в разных городах Израиля после атаки ХАМАС.

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