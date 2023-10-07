«Закаляйте тело»: как метеозависимым пережить резкое похолодание

Прогулки на свежем воздухе помогут метеозависимым пережить резкое похолодание
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
Людям, которые чувствительны к погоде, справиться со сменой температуры воздуха помогут прогулки на свежем воздухе. Но что еще спасет?
В Москве и области ожидается спад температуры до нуля градусов. А атмосферное давление понизится до 720 миллиметров ртутного столба. Это ниже нормы на 25 единиц. Особенно в этот период будут страдать метеозависимые люди. Как им пережить изменение температуры — рассказала невролог Елена Сопова изданию Lenta.
«Закаляйте тело. Мы много времени проводим в закрытом помещении, отчего страдаем от нехватки кислорода. Устраивайте ежедневные прогулки на свежем воздухе, даже в ненастную погоду. Так организм будет лучше адаптироваться к изменениям климата», — посоветовала врач.
Также врач советуют посетить баню или принять контрастный душ. Такие процедуры полезны для сосудов.
Пережить резкую смену погоды помогает здоровый образ жизни в целом. Следует отказаться от сигарет, спиртного и кофе, начать правильно питаться. Еще врач советует пить больше воды.
Но если человеку становится очень плохо из-за резкой смены погоды, то нужно обязательно обратиться к врачу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как победить свою метеочувствительность.
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