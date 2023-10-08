Обострение палестино-израильского конфликта: причины и поводы

Боевики ХАМАС напали на страну в годовщину «войны Судного дня».

Армия Израиля при поддержке других силовых структур зачищает населенные пункты вокруг сектора Газа, куда накануне зашли боевики Хамас. ВВС Израиля бомбят военные объекты непосредственно на территории палестинской автономии. Понятно, что речь идет об огромном количестве жертв с обеих сторон. Неизвестное количество израильтян находятся в плену у боевиков, в том числе старики, женщины и дети. Их предлагают обменять на задержанных ранее палестинцев. Премьер-министр Израиля заявил, что его стране объявлена война и приказал армии готовить наземную операцию в секторе Газа.

Армия Израиля направляет тяжелую военную технику к границам сектора Газа. Беньямин Нетаньяху призвал всех мирных жителей анклава покинуть объекты, где квартируются боевики ХАМАС. Он сказал: «Мы превратим все места в этом городе зла, где прячется ХАМАС, в руины». Израильская армия задействует всю свою мощь. Судя по всему, Израиль намерен радикально решить проблему — стереть с лица земли сектор Газа. Весь день по стратегическим объектам Израиль и так наносит там ракетно-бомбовые удары. А вечером накануне отключили поставки электричества. В секторе Газа проживает порядка двух миллионов человек.

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На данный момент нет никаких данных о российских гражданах, пострадавших или погибших при атаке боевиков, хотя, как мы понимаем, в Израиле проживает много наших соотечественников, нынешних и бывших. Российское посольство в Израиле настоятельно рекомендует всем им строго соблюдать указания командования тыла — израильских военных.

Есть телефон для связи с дипломатами в экстренных ситуациях: +972 54 962 23 41. Главный аэропорт страны имени Бен Гуриона в Тель-Авиве работает с перебоями.

Нападение боевиков ХАМАСа застало израильскую армию врасплох. Палестинцы воспользовались «ахиллесовой пятой» оппонентов — религиозной традицией. Атака началась в субботу, шаббат, когда верующие иудеи не работают, кроме того в Израиле как раз завершился праздник урожая Суккот. Тем не менее масштаб вторжения говорит о его тщательной подготовке, а его успех — о провале израильской разведки. Хотя готовится к атаке следовало бы — нападение произошло в 50-ю годовщину начала так называемой «войны Судного дня», в 73-м также в субботу на Израиль напала коалиция арабских государств в лице Египта, Ирака, Сирии и Иордании. За три недели их подразделения были правда разбиты, а отряды ЦАХАЛа подошли к Дамаску и Каиру.

Та жестокость, с которой действовали боевики, и количество жертв среди мирного населения не могут быть оправданы «круглой датой» или даже жаждой мести за поражение в прошлом веке. Тем более понятно, что Израиль отомстит. И понятно, что боевые действия будут продолжаться еще не день и не два. Так чем же вызвано обострение и что ждать от нового ближневосточного кризиса — разбирался корреспондент «Известий» Алексей Полторанин. Все подробности — в его репортаже.