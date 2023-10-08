Самый «горячий» участок фронта: что происходит в районе Клещеевки

Российские силы продолжают постепенно продвигаться вперед. Но как ведут себя украинские боевики?

Российская армия нанесла на этой неделе несколько чувствительных ударов по скоплениям киевских формирований. Применялось различное высокоточное оружие — это планирующие авиабобмы, ракеты «Искандер» и другие средства поражения. Но вот что выявила такая тактика — Киев передислоцировал учебные лагеря подготовки мобилизованных непосредственно к линии фронта. Чтобы ускорить процесс отправки в бой новых подразделений — набрали, кое-как обучили и вперед…

Пораженные на этой неделе объекты располагались неподалеку от западных границ Луганской и Донецкой Народных Республик. Там в последние недели концентрируются подразделения ВСУ для новых атак. Прежде всего, рядом с Артемовском. Южный фланг линии соприкосновения там, в районе Клещеевки, проходит по железной дороге. Полотно на насыпи и этот четырехметровый вал стал естественным рубежом обороны.

Военкор «Известий» Дмитрий Зименкин несколько дней провел в расположении наших подразделений на этом «горячем» участке фронта. Все подробности — в его репортаже.