Число погибших из-за эскалации в Израиле превысило 300

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 76 0

Утром 7 октября страна подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа.

Число погибших из-за эскалации в Израиле превысило 300

Фото: REUTERS / Amir Cohen

Читайте нас в: Дзен Новости

Число погибших в результате ударов боевиков ХАМАСа по Израилю превысило 300 человек. Такие данные приводит газета Jerusalem Post, ссылаясь на израильское министерство здравоохранения.

Отмечается, что ранения получили 1500 человек.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это на себя взяла палестинская группировка ХАМАС.

После Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны задействует всю свою мощь с целью уничтожить ХАМАС.

Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении особого положения на всей территории страны.

+7° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
100.49
0.81 106.01
1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

1:09
Число погибших из-за эскалации в Израиле превысило 300
0:40
Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником
0:25
Первый снег выпал в Санкт-Петербурге
0:10
Вечно беременная: ожидающую четвертого ребенка Костенко затравили в сети
23:52
Надо было слушать папу: сын Сергея Зверева разводится с сидевшей в тюрьме женой
23:36
Мама нашла тело двухлетней дочери на дне колодца в Омской области

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
Как продюсер Пригожин и певица Валерия совмещают работу и личную жизнь: «Все в голове»
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России