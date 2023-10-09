Блинкен признал провал американской и израильской разведки по нападению ХАМАС

Израиль был застигнут врасплох, когда палестинские боевики совершили внезапную атаку.

Вашингтон ничего не знал о возможном обострении палестино-израильского конфликта. В провале американской разведки признался лично госсекретарь Энтони Блинкен, заявив, что такого развития событий на Ближнем Востоке власти США не предвидели.

«Господин министр, признаете ли вы, что и сотрудники израильской разведки, и сотрудники американской разведки были застигнуты врасплох?» — спросила журналистка.

«Это нападение, которое, как мне кажется, никто не предвидел», — ответил дипломат.

«Так был ли это провал разведки, господин министр? Признаете ли вы, что это был провал разведки?» — добавила она.

«У нас будет достаточно времени, у израильтян будет достаточно времени, чтобы разобраться в этом. У всех нас будет время, чтобы разобраться в этом», — заверил госсекретарь.

Работу над ошибками придется провести и в Израиле. Издание The Washington Post пишет, что спецслужбы страны не справились. В Тель-Авиве попросту недооценили противника.

Более того, другое западное издание The Wall Street Journal узнало, что нападение на Израиль было спланировано на прошлой неделе в Бейруте, но разведка эту встречу пропустила.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США указали на ошеломительный провал разведки Израиля.