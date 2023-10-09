«Кратеры размером с танк»: удары ВС РФ авиабомбами напугали ВСУ

Чем эти УАБ лучше фугасных бомб и почему украинские боевики их боятся?

Армия России наносит разрушительные удары по украинским войскам управляемыми авиационными бомбами (УАБ). Об этом сообщил боевик ВСУ, его слова приводит Business Insider.

«После них остается кратер таких размеров, что в нем можно закопать танк или несколько машин», — сказал военнослужащий.

В публикации журналисты добавили, что эти УАБ прилетают точнее, чем обычные фугасные авиабомбы. Их размер позволяет наносить существенный урон ВСУ.

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Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с поля боя в районе Клещеевки. ВС России продолжают постепенно продвигаться вперед, а противник передислоцировал учебные лагеря подготовки мобилизованных непосредственно к линии фронта.