Кулеба: поражение Украины в конфликте станет концом Европы
Фото: OLEG PETRASYUK / ТАСС
В Киеве убеждены, что ЕС не позволит России одержать победу, ведь от этого зависит и их будущее.
Если Украина потерпит поражение в конфликте с РФ, то это обернется концом для Европы. Об этом предостерег министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.
По словам главы МИД страны, Европа на Украине участвует в «экзистенциальной войне», которая имеет отношение к странам союза. В ЕС, уверен он, просто не допустят победы российской стороны.
«Это будет конец Европы, если Украина проиграет», — заявил Кулеба в интервью «Forbes-Украина».
Министр обратил внимание, что европейские лидеры продолжают поддерживать Киев и обещают делать это столько, сколько понадобится украинской стороне.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Москва неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне. Ряд западных стран с первых дней спецоперации оказывает военную и финансовую поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.
Ранее 5-tv.ru писал, что НАТО обещают уже скоро поставить Киеву истребители F-16.
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