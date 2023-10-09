В Кремле оценили влияние палестино-израильского конфликта на СВО

Песков: военная помощь США Израилю не повлияет на ход СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru
Москва призывает не сравнивать две совершенно разные, несвязанные между собой ситуации.
Специальная военная операция на территории Украины — это самостоятельный процесс, а ситуация в Израиле — отдельная история. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля прокомментировал вопрос о военной помощи США израильской стороне. Он ответил, может ли это повлиять на ситуацию на Украине.
«СВО — это самостоятельный процесс, который реализуют российские вооруженные силы в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего. Ситуация в Израиле — другие события», — заявил он.
Песков добавил, что Москва неоднократно говорила о том, что поставки киевскому режиму в связи с финансовыми затратами рано или поздно сойдут на нет. По его словам, денежные средства имеют тенденцию заканчиваться, особенно, когда возникают новые потребности.
По словам Пескова, трата денежных средств иностранных налогоплательщиков — это актуальный во всем мире вопрос. Москва также внимательно наблюдает за ним.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, как наемники из США жалуются на украинских медиков.
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