В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за снега

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В некоторых регионах России погода ухудшилась настолько, что пропал даже свет.

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Погода

В Москве до вечера сегодняшнего дня объявлено экстренное предупреждение из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра. Порывы местами могут достигать 16 метров в секунду.

Приближение зимы москвичи почувствовали еще в выходные. В столице вперемежку с ливнями срывался первый снег. Водителей, большая часть которых, просто не успели поменять резину, просят быть аккуратнее на дорогах — сбросить скорость и увеличить дистанцию.

Резкое похолодание пришло и в Петербург. За ночь там выпало больше октябрьской нормы осадков. Дождь сопровождался мокрым снегом и шквалистым ветром. В итоге повалено больше сотни деревьев и десятки автомобилей повреждено. В Ленинградской области несколько населенных пунктов остались без света.

Первый снег выпал также в Белгороде, Воронеже и Мурманске. Но сугробов еще нет. А вот в Якутии снежный покров уже сформировался и он, как уверяют синоптики, не растает до весны.

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