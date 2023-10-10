В Приморье ФСБ задержала жителя по обвинению в шпионаже в пользу Украины

Нарушитель собирался передать данные армии ВСУ, но был пойман.
Фото: www.globallookpress.com / AlphaSpecnaz
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Приморья, который добыл и пытался передать информацию, потенциально интересную для украинской разведки. Подробностями с РИА Новости поделились сотрудники регионального отделения ведомства.
Как удалось выяснить журналистам, некий мужчина, чьи данные не раскрываются в интересах следствия, предпринял попытку шпионажа в пользу минобороны Украины. Добытые данные злоумышленник передавал информацию об устройстве и инфраструктуре края. В какой-то момент нарушитель допустил ошибку, чем привлек внимание спецслужб.
Уже на допросе приморец сознался, что осознавал возможность использования этой информации адресатом против безопасности РФ, в том числе «при проведении акций прямого воздействия», но от идеи не отказался.
Сотрудники следственного отдела УФСБ России по Приморскому краю в отношении подозреваемого открыли уголовное дело за госизмену. Обвиняемого заключили под стражу: он будет ждать приговора суда.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму двое украинцев получили по 15 и 16 лет за шпионаж.
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