«Крах мировой экономики»: Такер Карлсон предрек банкротство США из-за эскалации в Израиле

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Такер Карлсон предрек банкротство США из-за эскалации в Израиле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Billy Bennight; .5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Журналист считает, что полномасштабная война на Ближнем Востоке подорвет американскую экономику.

Конфликт между Палестиной и Израилем может привести к банкротству США. Такой прогноз дал известный американский телеведущий Такер Карлсон.

Из-за боевых действий уже наблюдается рост цен на энергоносители. А если ситуация будет ухудшаться, то Белый дом столкнется с самым тяжелым кризисом в истории, считает он.

«Если война начнется в таком формате, то легко представить использование ядерного оружия и все, что за этим последует — миллионы жертв, крах мировой экономики. Как минимум, мы все увидим небывалый энергетический кризис в США», — считает Карлсон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль приступил к масштабной операции возмездия. Удары по объектам в секторе Газа ЦАХАЛ наносит всю ночь и все утро.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху анонсировал военную кампанию против ХАМАС. Первые взрывы прозвучали уже во время его обращения к нации.

На фоне разгорающейся на Ближнем Востоке полномасштабной войны в США продолжает дорожать бензин и дизель. Эксперты связывают это с ограничениями на продажу топлива, введенными Россией и Саудовской Аравией, которые будут действовать до конца года. 

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