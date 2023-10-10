В Кремле ответили на обвинения в попытках развязать войну на Ближнем Востоке

История палестино-израильского конфликта настолько глубока, что не все достоверно помнят ее. Что уж говорить о Киеве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безосновательными обвинения в адрес России о попытках развязать войну на Ближнем Востоке. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

«Они (попытки обвинить Россию. — Прим. ред.) совершенно не имеют под собой никаких оснований», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что конфликт между Израилем и Палестиной имеет настолько глубокие корни, что не все из ныне живущих могут уловить все его детали и нюансы.

Так пресс-секретарь Владимира Путина отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Москву в ситуации на Ближнем Востоке.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Сторона объявила начало проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что все забыли про Украину на фоне ситуации в Израиле.