Зеленский в панике: все забыли про Украину на фоне ситуации в Израиле
Украина отошла на второй план на фоне ситуации в Израиле
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christophe Gateau; 5-tv.ru
Снизит ли Запад поддержку киевского режима?
На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке все как будто сразу забыли про Украину. Владимиру Зеленскому впервые за полтора года приходиться напоминать о себе, звоня в США и Израиль. Но и это не помогает.
Вашингтон уже обещал перенаправить восемь миллиардов долларов, которые шли в Киев, на помощь Иерусалиму. И даже очередные партии танков Abrams могут проследовать тем же курсом.
Кстати, нервозность Зеленского можно объяснить и еще одним важным моментом. В руках боевиков ХАМАС уже заметили оружие, которое могло попасть к ним только с Украины. Например, американские винтовки М-4. Объяснение тут одно — тотальная коррупция, которая может стоить очень дорого киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в районе Клещеевки.
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