Зеленский в панике: все забыли про Украину на фоне ситуации в Израиле

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Украина отошла на второй план на фоне ситуации в Израиле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christophe Gateau; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта Спецоперация

Снизит ли Запад поддержку киевского режима?

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке все как будто сразу забыли про Украину. Владимиру Зеленскому впервые за полтора года приходиться напоминать о себе, звоня в США и Израиль. Но и это не помогает.

Вашингтон уже обещал перенаправить восемь миллиардов долларов, которые шли в Киев, на помощь Иерусалиму. И даже очередные партии танков Abrams могут проследовать тем же курсом.

Кстати, нервозность Зеленского можно объяснить и еще одним важным моментом. В руках боевиков ХАМАС уже заметили оружие, которое могло попасть к ним только с Украины. Например, американские винтовки М-4. Объяснение тут одно — тотальная коррупция, которая может стоить очень дорого киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в районе Клещеевки.

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