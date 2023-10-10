Новые возможности: в США напряглись из-за наращивания производства Су-34 в РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

MWM: Россия нарастила производство Су-34, успешно используемых в зоне СВО

Новые возможности: в США напряглись из-за наращивания производства Су-34 в РФ

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Тема:
Спецоперация

Какие преимущества российского истребителя вгоняют Америку в страх?

В России увеличилось производство истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые успешно применяются в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine.

Су-34 в сентябре показали совместимость с гиперзвуковой баллистической ракетой «Кинжал», которой поражаются цели на расстоянии две тысячи километров. Установка такого вооружения революционизирует возможности истребителей этого класса. А теперь же производство таких истребителей увеличилось в четыре раза после миссий на Украине.

«Ракеты „Кинжал“ активно применяются в ходе украинских боевых действий, одним из наиболее значимых достижений которых стало уничтожение в мае этого года в Киеве батареи недавно поставленных Patriot», — отметили в журнале.

В начале октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал увеличить выпуск боевой техники в России. По его словам, «Новосибирскому авиационному заводу имени В. П. Чкалова» нужно поднажать, потому что ежедневно истребители Су-34 эксплуатируются военными по несколько раз.

Ранее 5-tv.ru писал, что ОАК передала ВКС вторую за год партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Тема:
Спецоперация
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