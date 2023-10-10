Супружеская пара погибла при обстреле села в Белгородской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43 0

Несколько часов назад было известно о смерти мужчины, однако позже и его жена умерла в машине скорой помощи.

Супружеская пара погибла при обстреле села в Белгородской области

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

В результате обстрела села Поповка в Белгородской области со стороны украинских нацистов скончалась пожилая супружеская пара. О попадании снаряда в жилой дом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее он сообщил, что после прилета прямо на месте скончался пожилой мужчина, а его супруга, получившая тяжелые осколочные ранения, была госпитализирована. Позже он сообщил обновленные данные.

«Пожилая женщина с тяжелыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи. Врачи боролись за ее жизнь до последнего», — написал Гладков.

Губернатор Белгородской области выразил слова соболезнования родным и близким погибших. О других пострадавших он не сообщал, однако были зафиксированы разрушения четырех частных домовладений. Повреждены были и линии электро- и газоснабжения, уточнил он.

На место для устранения последствий атаки были направлены сотрудники аварийных служб.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ обстреляли курский город Рыльск кассетными боеприпасами.

Тема:
Спецоперация
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