Супружеская пара погибла при обстреле села в Белгородской области

В результате обстрела села Поповка в Белгородской области со стороны украинских нацистов скончалась пожилая супружеская пара. О попадании снаряда в жилой дом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее он сообщил, что после прилета прямо на месте скончался пожилой мужчина, а его супруга, получившая тяжелые осколочные ранения, была госпитализирована. Позже он сообщил обновленные данные.

«Пожилая женщина с тяжелыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи. Врачи боролись за ее жизнь до последнего», — написал Гладков.

Губернатор Белгородской области выразил слова соболезнования родным и близким погибших. О других пострадавших он не сообщал, однако были зафиксированы разрушения четырех частных домовладений. Повреждены были и линии электро- и газоснабжения, уточнил он.

На место для устранения последствий атаки были направлены сотрудники аварийных служб.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ обстреляли курский город Рыльск кассетными боеприпасами.