Зажгли сотни свечей: в Тель-Авиве почтили память погибших
Десятки израильтян в Тель-Авиве почтили память погибших
Фото, видео: REUTERS / Janis Laizans; 5-tv.ru
Количество жертв палестино-израильского конфликта продолжает увеличиваться.
В пятый день кровавого конфликта между Палестиной и Израилем нашлось место для скорби. Эти кадры из Тель-Авива мы получили перед самым выпуском. Жители города несут в центр сотни зажженных свечей в память о своих жертвах.
По последним данным, за время нового витка конфликта боевики ХАМАС выпустили по израильским городам больше шести тысяч ракет. Израиль отвечает жестко. В конфликт едва не затянули соседнюю Сирию. ЦАХАЛ нанес удары по двум аэродромам — в Алеппо и Дамаске. По информации спецслужб, именно там разгружаются военные самолеты Ирана, которые якобы привозят оружие боевикам ХАМАС.
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