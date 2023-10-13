Зажгли сотни свечей: в Тель-Авиве почтили память погибших

Количество жертв палестино-израильского конфликта продолжает увеличиваться.

В пятый день кровавого конфликта между Палестиной и Израилем нашлось место для скорби. Эти кадры из Тель-Авива мы получили перед самым выпуском. Жители города несут в центр сотни зажженных свечей в память о своих жертвах.

По последним данным, за время нового витка конфликта боевики ХАМАС выпустили по израильским городам больше шести тысяч ракет. Израиль отвечает жестко. В конфликт едва не затянули соседнюю Сирию. ЦАХАЛ нанес удары по двум аэродромам — в Алеппо и Дамаске. По информации спецслужб, именно там разгружаются военные самолеты Ирана, которые якобы привозят оружие боевикам ХАМАС.