Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 1,8 тысячи человек
Судя по заявлениям, звучащим из Тель-Авива, потери среди мирного населения Палестины политиков не волнуют.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mohammed Talatene; 5-tv.ru
Количество погибших при израильских ударах по сектору Газа палестинцев превысило 1,8 тысячи человек. Новые данные сообщили в Минздраве Палестины.
«(В результате. — Прим. ред.) продолжающейся израильской агрессии выше 1845 убитых, 6700 раненых, 450 тысяч вынужденно перемещенных», — сообщило ведомство на своей официальной странице в соцсети.
Израиль тем временем перебрасывает основные силы армии к границе с сектором Газа. Вторая часть операции «Железные мечи» может начаться в ближайшие часы.
Поддержку Израилю со стороны США выразил шеф Пентагона Ллойд Остин. Он сегодня в Тель-Авиве провел переговоры с израильским коллегой Йоавом Галантом, обещал скорые поставки боеприпасов, систем ПВО и других вооружений. Первые партии американского оружия Израиль уже получил. На помощь ближневосточному союзнику спешит и Великобритания. Лондон направляет самолеты-разведчики и два корабля. На пути домой находятся и израильские резервисты. ЦАХАЛ мобилизовал более 360 тысяч солдат запаса. И судя по заявлениям, звучащим из Тель-Авива, потери среди мирного населения Палестины политиков не волнуют.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число погибших россиян в результате атаки ХАМАС на Израиль продолжает расти.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства.
В итоге Израиль заявил о начале ответной операции «Железные мечи». Вместе с тем в стране объявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа. По последним данным, число погибших с обеих сторон уже превысило тысячу.
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