Зачем на самом деле Украине «Мед минных полей» — мнение политолога

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 340 0

Политолог Колчин: «Медом минных полей» Киев заполняет собой информационный эфир

Зачем на самом деле Украине «Мед минных полей» — мнение политолога

Фото: www.globallookpress.com / Frank Rumpenhorst

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Тема:
Спецоперация

Украинский МИД планирует дарить иностранным коллегам мед, собранный в зоне СВО. Ну как дарить. Давать и просить взносы на разминирование.

Украинский МИД рассказал о новом способе раскошеливания западных партнеров. Способ изящный, трогательный — продажа меда, собранного пчелами на минных полях. Известным людям и политикам по баночке подарят, денег не возьмут, но напомнят, что неплохо бы внести миллиончик (или миллиард?) на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности на разминирование.

Проект «Мед минных полей» реализуется ведомством совместно с креативным агентством Saatchi & Saatchi Ukraine и агропромышленной компанией Kernel. Дроны будут засеивать землю в зоне спецоперации смесью медоносных трав и привлекать тем самым пчел. Полученные в результате баночки меда дипломаты упакуют в свои чемоданы и повезут на встречи с зарубежными коллегами. Как ловить пчел на минном поле — пока непонятно, но дизайн ульев с табличкой «Осторожно, мины!» уже придумали. И англоязычный сайт создали, на котором доступен предзаказ.

Стоит отметить, что на последнем октябрьском заседании контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») Киев получил 115 миллионов евро от Великобритании и 18,5 миллиона долларов от Норвегии на разминирование территорий. По мнению политолога Петра Колчина, пишет телеканал «360», в Незалежной сильно беспокоятся, что денежные потоки перенаправились в сторону воюющего с ХАМАС Израиля. И вот продукт этого беспокойства — способ перетянуть одеяло обратно на себя.

Колчин заявил, что киевский режим каждый свой шаг превращает в пиар-кампанию, что, впрочем, объяснимо. Из всех возможностей продать себя подороже Западу остались разве что медийные. Украина, отмечает эксперт, делает все, чтобы «заполнить собой информационный эфир». Особенно примечательно, что пасеки на минных полях и дорогая реклама властям по карману, а помощь своим гражданам и вооружение для армии — нет.

«Запад, как мы видим, в последнее время стремительно теряет интерес к украинскому кейсу. Обострение на Ближнем Востоке заставляет США перебрасывать ресурсы туда, и Киев остается не у дел. Поэтому стоит ожидать появления не только „Меда минных полей“, но и других, очень сомнительных информационных инсинуаций», — считает политолог.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления.

Тема:
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