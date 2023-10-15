Установлена личность еще одной погибшей при нападении ХАМАС на Израиль россиянки
Согласно последним данным, жертвами палестино-израильского конфликта стали 16 граждан РФ.
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Rosseforp
Стала известна личность еще одной россиянки, погибшей в результате нападения палестинской группировки ХАМАС на музыкальном фестивале в Израиле.
Ей оказалась Маргарита Гусак, в Израиле она уже жила больше десяти лет. Имела двойное гражданство. Соответствую информацию подтвердила 5-tv.ru лучшая подруга погибшей.
Прежде сообщалось, что число погибших при атаке ХАМАС на Израиле россиян увеличилось до 16.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия обороны Израиля готова начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши.
Беспрецедентная по масштабу ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. За ней последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС.
В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», подвергнув территорию сектора Газа ракетным ударам. После этого минобороны страны объявило о переходе к полномасштабному наземному наступлению.
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