Армия Израиля анонсировала широкомасштабное наступление в секторе Газа

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 88 0

Армия Израиля анонсировала наступление в секторе Газа с воздуха, моря и земли

Армия Израиля анонсировала широкомасштабное наступление в секторе Газа

Фото: ATEF SAFADI / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

В ЦАХАЛ заявили о восстановлении контроля над населенными пунктами и военными постами в стране.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши. Об этом заявил пресс-секретарь израильских вооруженных сил Даниэль Агари.

«Батальоны и солдаты израильской армии развернуты по всей стране и готовы повысить готовность к следующим этапам войны с упором на значительную наземную операцию», — подчеркнул он.

По словам Агари, ЦАХАЛ восстановила контроль над населенными пунктами и военными постами в стране и эвакуировала раненых. В ходе грядущего наступления израильские военные будут опираться на мобилизованных резервистов и укомплектованную материально-техническую базу, добавил представитель ЦАХАЛ.

Ранее в этот день израильские военные сообщили о ликвидации в результате воздушной атаки командира роты элитного подразделения ХАМАС «Нухба» Али Кади, которого в 2005 году задерживали после похищения и убийства израильских мирных жителей, но затем отпустили.

Беспрецедентная по масштабу ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. За ней последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», подвергнув территорию сектора Газа ракетным ударам. После этого минобороны страны объявило о переходе к полномасштабному наземному наступлению. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что организация «Исламский джихад»* заявила о ракетных ударах по израильским городам Ашкелон и Сдерот.

* — запрещенная в России террористическая организация.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
15 окт
Премьер Израиля Нетаньяху: «ХАМАС думал, что мы сломаемся, но мы сломаем ХАМАС»
15 окт
Иран пригрозил Израилю вмешательством в случае наземной операции в Газе
15 окт
«По источнику огня»: Израиль наносит ответные удары по Ливану
15 окт
«Вразрез с совестью»: в МИД КНР заявили, что Израиль вышел за рамки самообороны
15 окт
Зверская расправа: Израиль сообщил о ликвидации командующего ХАМАС
15 окт
«Везде опасно»: что происходит с жителями Сектора Газа — репортаж с места событий
15 окт
Дни сочтены: когда Запад перестанет помогать Украине
15 окт
В Европе назревает новый раскол из-за Украины и событий на Ближнем Востоке
15 окт
Восьмой день войны: обстановка в Израиле
15 окт
Нефтяной кризис 1973 года: повторится спустя 50 лет?
+9° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
0.32 102.55
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:06
«Им никаких денег не жалко»: Азаров заявил об уничтожении Украины Западом
15:54
Премьер Израиля Нетаньяху: «ХАМАС думал, что мы сломаемся, но мы сломаем ХАМАС»
15:48
«Адреналин зашкаливал»: экстремальные съемки Прилучного едва не стоили ему жизни
15:37
Папа может все, что угодно: как в России отмечают День отца
15:22
Болезнь победила: не стало звезды сериала «Затерянные в космосе»
15:14
Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Нагорного Карабаха Степанакерте

Сейчас читают

Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики
Не мода, а аутоимунная болезнь: врач поставила «Моне Лизе» неприятный диагноз
SHAMAN поранил ногу на концерте во время экстремального танца на стеклах
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России