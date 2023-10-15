В США заявили о намерении Израиля «сровнять Газу с землей»
Публицист Херш: Израиль планирует атаковать Газу авиабомбами JDAM
Фото: REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Палестино-израильский конфликт продолжает набирать обороты.
Известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что армия Израиля планируют «сровнять с землей» город Газа. Об этом он написал в своей колонке на платформе Substack, ссылаясь на источники.
По его словам, для этого ЦАХАЛ намерен использовать авиационные бомбы JDAM. По информации источников журналистов, эта военная операция назначена на воскресенье или понедельник.
Херш также добавил, что Израиль уже намекал палестинцам о необходимости покинуть город.
«Израильские самолеты сбрасывали листовки, в которых жителям города Газа и прилегающих к нему районов на севере говорилось, что тем, кто хочет выжить, лучше начать двигаться на юг», — отметил журналист.
Прежде стало известно, что армия обороны Израиля готова начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши.
Беспрецедентная по масштабу ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. За ней последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС.
В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», подвергнув территорию сектора Газа ракетным ударам. После этого минобороны страны объявило о переходе к полномасштабному наземному наступлению.
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