Президент Египта: ответ Израиля выходит за рамки права на самооборону

Египет в срочном порядке созвал заседание Совета национальной безопасности из-за ситуации в регионе.
Фото: Reuters / SALEH SALEM
Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси высказался относительно обострения конфликта на Ближнем Востоке и осудил действия Израиля. Об этом сообщает Аl Аrabiya.
Он провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которых заявил, что Израиль перешел границы самообороны.
«Ответ Израиля выходит за рамки права на самооборону и равнозначен коллективному наказанию», — приводят слова главы Египта зарубежные СМИ.
Ранее египетский лидер в срочном порядке созвал заседание Совета национальной безопасности, на котором обсуждалось развитие ситуации в секторе Газа. В ходе встречи было отмечено, что стоит немедленно провести региональный саммит для дипломатического урегулирования ситуации.
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Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.
В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.
Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран пригрозил Израилю вмешательством в случае наземной операции в Газе.
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