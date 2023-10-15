В результате конфликта Палестины и Израиля погибли свыше четырех тысяч человек
Воюющие стороны опубликовали данные по убитым и раненым.
Фото: Reuters / Mohammed Salem
В результате обострения 7 октября палестино-израильского конфликта число погибших с обеих сторон превысило четыре тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные правительственных органов Палестины и Израиля.
Так, по сообщению минздрава сектора Газа, число погибших палестинцев на 15 октября составляет 2 670 человек, еще 9 600 получили ранения. Свыше одной тысячи граждан, по данным телеканала Al Hadath, числятся пропавшими без вести.
В свою очередь посольство Израиля в ОАЭ сообщило о 1 400 погибших и 3 500 раненых израильтянах в результате атаки ХАМАС. Еще свыше 120 человек, по данным Тель-Авива, похищены и находятся в заложниках у боевиков палестинского движения.
Группировка ХАМАС 7 октября обрушила на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. Одновременно боевики палестинского движения проникли на приграничные территории еврейского государства.
В правительстве Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД Ирана предостерегли Израиль от расширения военных фронтов.
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