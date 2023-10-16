Штурмовики наносят сокрушительный удар ВСУ. Лучшее видео СВО за день

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 3 857 0

Штурмовики Су-25 ВКС РФ уничтожили укреппозиции ВСУ на Херсонском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Российские силы продолжают громить противника на поле боя.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Штурмовики Су-25 ВСК России продолжают доминировать в небе и не оставлять врага ни на минуту в спокойствии. В частности, экипажи штурмовой авиации работают в ходе СВО на Херсонском направлении. На кадрах оборонного ведомства России показана работа по нанесению ракетных авиационных ударов по военным объектам и технике подразделений ВСУ.  В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Днепр» активно поражают артиллерийские батареи ВСУ, склады с боеприпасами, разрушают замаскированные оборонительные сооружения, а также подавляют пункты управления, уничтожают огневые средства, вооружения и технику противника на Херсонском направлении. Получив данные разведки о расположении сил противника артиллерийский расчет незамедлительно выдвигается на позицию и после развертывания в боевое положение наносит удар по врагу 122-мм осколочно-фугасными снарядами накрывая плотным огнем площадные цели.

Тема:
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