Штурмовики наносят сокрушительный удар ВСУ. Лучшее видео СВО за день

Российские силы продолжают громить противника на поле боя.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Штурмовики Су-25 ВСК России продолжают доминировать в небе и не оставлять врага ни на минуту в спокойствии. В частности, экипажи штурмовой авиации работают в ходе СВО на Херсонском направлении. На кадрах оборонного ведомства России показана работа по нанесению ракетных авиационных ударов по военным объектам и технике подразделений ВСУ. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Днепр» активно поражают артиллерийские батареи ВСУ, склады с боеприпасами, разрушают замаскированные оборонительные сооружения, а также подавляют пункты управления, уничтожают огневые средства, вооружения и технику противника на Херсонском направлении. Получив данные разведки о расположении сил противника артиллерийский расчет незамедлительно выдвигается на позицию и после развертывания в боевое положение наносит удар по врагу 122-мм осколочно-фугасными снарядами накрывая плотным огнем площадные цели.