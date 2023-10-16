Сбивает, как мух: «Панцири» ведут атаку против дронов ВСУ

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Будто бронированным куполом, они защищают важные объекты, наши войска от угрозы с неба.

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Успешно отражают все воздушные атаки в зоне СВО сейчас наши «Панцири». Эти комплексы способны обнаружить и вести прицельную стрельбу на ходу — что по баллистическим ракетам, что по самолетам.

Однако их основная цель — дроны-разведчики, которые сбивают постоянно и днем, и ночью. Марина Кравцова в этом убедилась.

Будто бронированным куполом, они защищают важные объекты, наши войска от угрозы с неба. Вести поиск, захват и уничтожение воздушных целей «Панцирь-С» может с любой точки, и даже в движении, причем на большой скорости. Боевая машина разгоняется до 90 километров в час.

Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса выдвигается на боевое дежурство в зоне специальной военной операции. Уже развернут локатор «Панциря». Осталось добраться до точки, откуда и будет вестись контроль за местностью.

На борту — две звездочки за сбитые Bayraktar. Мелкие дроны этот расчет уже не считает — давно перевалило за сотню.

«Машина обнаруживает цели с эффективной поверхностью рассеивания — до одной тысячной квадратного метра», — рассказал начальник расчета с позывным Гром.

Локатор улавливает любой воздушный объект на расстоянии в 40 километров. На мониторе отражается все, что видят мощные локаторы «Панциря». Программное обеспечение — с элементами искусственного интеллекта: аппаратура сама определяет, что за цель. У начальника расчета есть всего несколько секунд, чтобы принять решение — стрелять на поражение.

FPV-дроны «Панцирь», как мух, сбивает 30-ти миллиметровыми пушками. Сложнее с баллистическим ракетами, несущимся на огромной скорости. Но и их успешно поражают. Оператор «Панциря» говорит, такую цель сразу видно, ни с чем не перепутаешь.

«Точка У», когда летит на нас, то в оптико-электронной системе отображается горящий шарик. Мы сбили восемь «Точек-У», которые были запущены по нам», — рассказал заместитель начальника расчета с позывным Борода.

По таким целям работают уже управляемыми ракетами — в боекомплекте таких дюжина.

Этот расчет сейчас прикрывает приграничные территории. И здесь основная цель — дроны-разведчики, их сбивают постоянно: и днем и ночью противовоздушная оборона не прекращается ни на минуту.

Тема:
Спецоперация
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