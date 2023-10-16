Аномальное тепло придет в 26 регионов России

Аномальное окончание осени ожидает десятки российских регионов. По прогнозам Гидрометцентра, туда вернется по-настоящему летняя погода.

В Омской, Новосибирской и Томской областях в ближайшие два дня воздух прогреется почти до 20 градусов - это на 7-8 выше нормы. Также будет тепло и на Урале. В Курганской, Свердловской и Тюменской областях столбики термометров покажут плюс 17 градусов.

В Якутии холод отступит, температура днем поднимется до плюс семи. Бурятию и юг Забайкалья ждут непривычные для этого времени года 11-16 градусов тепла.