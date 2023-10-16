Аномальное тепло придет в 26 регионов России

Эфирная новость 97 0

В среднем столбики термометров покажут превышение нормы на 7-8 градусов.

Фото, видео: Depositphotos / Marushy; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Аномальное окончание осени ожидает десятки российских регионов. По прогнозам Гидрометцентра, туда вернется по-настоящему летняя погода.

В Омской, Новосибирской и Томской областях в ближайшие два дня воздух прогреется почти до 20 градусов - это на 7-8 выше нормы. Также будет тепло и на Урале. В Курганской, Свердловской и Тюменской областях столбики термометров покажут плюс 17 градусов.

В Якутии холод отступит, температура днем поднимется до плюс семи. Бурятию и юг Забайкалья ждут непривычные для этого времени года 11-16 градусов тепла.

 

Тема:
Погода
14 окт
Жителям Центральной России пообещали теплую погоду на выходных
13 окт
Жителей Земли ждет мощная магнитная буря
13 окт
Угроза наводнения: в Петербурге временно закрыли дамбу
12 окт
Встали надолго: машины массово вязнут в грязи на трассе «Колыма»
10 окт
«Дыхание зимы»: какая погода ждет жителей Москвы и Петербурга
9 окт
В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за снега
8 окт
В Москве выпал первый снег
8 окт
Не надо печалиться: 6 лучших способов поднять себе настроение в плохую погоду
8 окт
В Сочи объявили штормовое предупреждение
8 окт
Ждите сюрпризов: какие неожиданности готовит россиянам грядущая зима
+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
0.32 102.55
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:10
Водный камень на кузове: как убрать известковый налет с машины без лишних затрат
8:09
«Запускаются какие-то эндорфины»: как экс-солист «На-На» поддерживает иммунитет
7:55
Аллергия больше не приговор: врачи нашли несколько способов борьбы
7:41
Невролог объяснила, при каких болезнях возникают мушки перед глазами
7:30
В Забайкалье ФСБ задержала местную жительницу за шпионаж в пользу Украины
7:19
«Они перетряхивают голову»: Юта об общении с прошедшими бои военнослужащими

Сейчас читают

Не чувствуя боли: SHAMAN после ранения вновь станцевал на стеклах в Кремле
Штурмовики наносят сокрушительный удар ВСУ. Лучшее видео СВО за день
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России