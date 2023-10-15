В США признали наличие личного умысла в украинском конфликте.

Проводимая президентом США Джо Байденом политика стала преступлением против украинского народа. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию», — написал он в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter — Прим. ред.).

По словам эксперта, целью США в украинском конфликте было нанесение поражения России. Вашингтон хотел подавить Москву и изменить страну в целом.

Однако эта политика обернулась бедой для Украины, на чьей территории была спровоцирована гуманитарная катастрофа. Макгрегор обратился в американским властям с требованием остановить бесконечные войны.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Москва неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне. Ряд западных стран с первых дней спецоперации оказывает военную и финансовую поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байдену придется решать вопрос Украины с президентом РФ Владимиром Путиным.