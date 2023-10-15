«Украина была инструментом»: Байдена обвинили в преступлении против украинцев

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 152 0

Полковник Макгрегор: политика США стала преступлением против народа Украины

«Украина была инструментом»: Байдена обвинили в преступлении против украинцев

Фото: Reuters / JONATHAN ERNST

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

В США признали наличие личного умысла в украинском конфликте.

Проводимая президентом США Джо Байденом политика стала преступлением против украинского народа. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию», — написал он в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter — Прим. ред.).

По словам эксперта, целью США в украинском конфликте было нанесение поражения России. Вашингтон хотел подавить Москву и изменить страну в целом.

Однако эта политика обернулась бедой для Украины, на чьей территории была спровоцирована гуманитарная катастрофа. Макгрегор обратился в американским властям с требованием остановить бесконечные войны.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Москва неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне. Ряд западных стран с первых дней спецоперации оказывает военную и финансовую поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байдену придется решать вопрос Украины с президентом РФ Владимиром Путиным.

Тема:
Спецоперация
16 окт
В Забайкалье ФСБ задержала местную жительницу за шпионаж в пользу Украины
16 окт
«Они перетряхивают голову»: Юта об общении с прошедшими бои военнослужащими
16 окт
Боевики ВСУ бросили оружие и форму во время отступления из Северодонецка
16 окт
Штурмовики наносят сокрушительный удар ВСУ. Лучшее видео СВО за день
16 окт
Полковник ВСУ Лисюк признал превосходство российской армии: «Трудно идти вперед»
16 окт
Российские артиллеристы уничтожили позиции украинских боевиков под Белогоровкой
15 окт
«Единственный, кто спасет Украину от уничтожения»: в США сделали неожиданное заявление об СВО
15 окт
Война в секторе Газа затронула другие страны, дрон США у границ РФ: самые важные события дня
15 окт
«Им никаких денег не жалко»: Азаров заявил об уничтожении Украины Западом
15 окт
Дежурные силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью
+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
0.32 102.55
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:55
Аллергия больше не приговор: врачи нашли несколько способов борьбы
7:41
Невролог объяснила, при каких болезнях возникают мушки перед глазами
7:30
В Забайкалье ФСБ задержала местную жительницу за шпионаж в пользу Украины
7:19
«Они перетряхивают голову»: Юта об общении с прошедшими бои военнослужащими
7:07
Боевики ВСУ бросили оружие и форму во время отступления из Северодонецка
6:49
«Лучше нанять охрану». В США рассказали о больших неприятностях Зеленского

Сейчас читают

Не чувствуя боли: SHAMAN после ранения вновь станцевал на стеклах в Кремле
Штурмовики наносят сокрушительный удар ВСУ. Лучшее видео СВО за день
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России