Полковник Макгрегор: политика США стала преступлением против народа Украины
Фото: Reuters / JONATHAN ERNST
В США признали наличие личного умысла в украинском конфликте.
Проводимая президентом США Джо Байденом политика стала преступлением против украинского народа. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию», — написал он в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter — Прим. ред.).
По словам эксперта, целью США в украинском конфликте было нанесение поражения России. Вашингтон хотел подавить Москву и изменить страну в целом.
Однако эта политика обернулась бедой для Украины, на чьей территории была спровоцирована гуманитарная катастрофа. Макгрегор обратился в американским властям с требованием остановить бесконечные войны.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Москва неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне. Ряд западных стран с первых дней спецоперации оказывает военную и финансовую поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.
Ранее 5-tv.ru писал, что Байдену придется решать вопрос Украины с президентом РФ Владимиром Путиным.
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