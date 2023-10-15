Инструмент шантажа мирового масштаба: почему ВСУ продолжают атаки на Запорожскую АЭС

Если совместить данные из трех источников, то раскрывается полная картина всех попыток ВСУ атаковать Запорожскую АЭС.

Киевские власти штудируют толковые словари в поисках подходящего оправдания происходящему на фронте. «Мы выпали из графика» — формулировка офиса президента Украины. Получается, некие внешние силы виноваты. А неудачи на фронте не проблема ВСУ, а проблема спонсоров — они плохо поставляют. Довольно прямолинейный наезд.

Есть еще такая трактовка, по версии главы Украинской разведки, «выбились из графика». Звучит более «мужественно»: «бились-бились» и ничего.

Но привлекает внимание на этой неделе другое заявление Буданова, о том, как его служба трижды пыталась захватить Запорожскую атомную станцию. Об одном из налетов ранее писала британская пресса. А оказывается их было три.

Причем все — после того, как глава МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси посетил станцию летом прошлого года и предложил ее демилитаризовать, то есть вывести наши войска оттуда. Интересно, он знал о подготовке штурма, или его использовали втемную?

Как бы то ни было, теперь мы можем совместить данные из трех источников — российского Минобороны, украинского ГУР и британских СМИ и восстановить картину произошедшего. Первые две атаки были — разведкой, третья — самая массовая — с конкретной целью — захвата — в октябре 2022 года.

Она сопровождалась мощным артобстрелом, в том числе из высокоточных американских РСЗО HIMARS, цели выдали натовские спутники-шпионы. В нападении участвовало до 600 человек. Задействовано 37 моторных лодок. Все бойцы прошли спецподготовку, было много иностранных наемников, в том числе новозеландских.

С нашей стороны их встретили плотным пулеметным и артиллерийским огнем, были привлечены вертолеты и самолеты. Потому через Днепр, до станции добрались лишь единицы, остальные были либо уничтожены на воде, либо развернулись и уплыли восвояси. С тех пор больше попыток такого десанта не было. Отбили всю охоту, казалось бы. Но обстрелы периодически продолжаются и диверсионные группы постоянно ходят на подступах к станции.

Нет сомнения, что в преддверии зимы, ВСУ могут попытаться вновь при первой возможности захватить такой крупный энергетический объект. Чем это чревато, как выстроена оборона, расскажет корреспондент «Известий» Мэри Бадунц.

Вербовое, Работино, Капони, Новопрокоповка, — позиции где сейчас идут самые ожесточенные бои на Запорожском направлении.

Днем передвигаться под поселком Вербовое — очень опасно. С обеих сторон — артиллерийские дуэли.

Самоходный миномет «Нона», благодаря своей маневренности, может подкатиться прямо к серой зоне и открыть огонь.

Ну а то, до чего не могут дотянуться артиллеристы, добивают летчики К-52. Управляемая ракета попадает точно в танк натовского производства.

Практически все гаубицы в этой батарее — «именные». Вот так, например, стреляет 152 миллиметровый «Малыш».

«Она любит уход, чтобы ее ласкали. Бывает, капризничает», — рассказал военный с позывным «Балу».

Об интенсивности работы красноречиво говорит количество отстрелянных гильз. Их, кстати, надо спрятать, чтобы противник не заметил с неба.

«Эта работа была произведена в течение полутора дней. Враг пытается наступать на нашем направлении. Сейчас точно в цель. Второй — третий, тот же блиндаж. Пикапы их разбираем только в путь», — поделился военнослужащий ВС РФ с позывным «Алтын».

Запорожский фонт — самый протяженный, сотни километров. В этом направлении важный стратегический объект, который нуждается в особой охране. На этой неделе украинская разведка официально признала: трижды предпринимала попытки атаковать именно Запорожскую атомную станцию. То, о чем наше Минобороны и МИД неоднократно говорили, и то, во что мировая общественность никак не могла поверить.

Вот кадры одной из таких попыток. Неудачная высадка десанта.

«Мы сейчас в прямой видимости от противника. Это левый берег Каховского водохранилища. Позиции ВСУ находятся вот там — по прямой это около пяти-шести километров», — рассказала военкор.

Один из боев завязался, как только ДРГ попыталась выдвинуться в нашу сторону. Лодки потопили. Двоих взяли в плен.

Водохранилище за все эти месяцы очень сильно обмелело. И с каждым днем воды становится все меньше и меньше, обнажилось дно. Появились маленькие островки. Но еще ни разу противнику не удалось даже близко подойти к нашим позициям.

«Наблюдаем круглосуточно. Пост не покидается. Всегда, и днем, и ночью наблюдение ведется», — рассказывает военный.

ВСУ хоть тяжелой артиллерией и не бьет, но активно использует дроны.

Запорожская атомная электростанция — главная цель ВСУ. Уже почти год станция энергию не генерирует.

«Они используют атомную электростанцию как инструмент для шантажа, для решения каких-то своих военно-политических задач, для порождения социальной турбулентности в городе и среди персонала АЭС. Все что угодно, кроме ядерной безопасности», — советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Лишь в последние месяцы перестали бить из тяжелого орудия, но любая стрельба даже рядом с ЗАЭС может повредить инфраструктуру и привести к аварии. Последствия ядерной катастрофы почувствует вся Евразия.